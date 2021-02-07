Kuru incir üreticileri 2021'den umutlu

AA

Türkiye'nin 2020'de 237 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiği kuru incirde, üreticiler 2021'in çok daha bereketli geçeceğine inanıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) aldığı bilgiye göre, 2019'da 64 bin 708 ton, 2020'de ise 68 bin 260 tonluk kuru incir ihracatı gerçekleştirildi.

Kuru incirde 2019'da 235 milyon 868 bin dolar gelir elde eden Türkiye, geçen yıl ise 237 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Türkiye'nin incir ihracatı önceki yıla göre miktar bazında yüzde 5 artarken, elde edilen döviz geliri ise neredeyse sabit kaldı.

12 bin 774 ton kuru incir alımı için 35 milyon 244 bin dolar ödeyen Amerika Birleşik Devletleri ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 34 milyon 574 bin dolarlık alım yapan Fransa, 8 bin 186 ton kuru incir için 34 milyon 156 bin dolar ödeyen Almanya izledi.

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, miktar bazındaki artışa karşın bir önceki yılla aynı oranda gelir elde edilmesinin kurdaki dalgalanmaların yanı sıra incirin yurt dışındaki satış fiyatıyla da ilgili olduğunu söyledi.

Bircan, "Kurdaki dalgalanmalar ve incirin yurt dışındaki satış fiyatının bir önceki yıla göre düşüş göstermesinden dolayı değer bazında istenilen rakama ulaşamadık. İnanıyorum ki bu yıl değer olarak da iyi bir sonuç alacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurt dışında doğal ürünlere talebin arttığına dikkati çeken Bircan, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde çok şükür işletmemiz hafta sonu bile çalıştı. O dönemde 400 kişi çalışıyordu. Hafta içi de akşamları mesai yaptık. Ülke adına baktığımızda da miktar bazında uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir rakam yakaladık, 65 bin tonun üzerine çıktık. Dünyada insanlar artık kuru gıdaya yöneliyor. Şeker ihtiyacını tatlı kuru meyvelerden tedarik etmeye, tüketmeye başladılar."

Birliklerinin 2019'da 4 bin tonluk ihracat yaptığını aktaran Bircan, geçen yıl ise 5 bin tonu aşan bir ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

İncir üreticisi ve ihracatçısı Yahya Anlık da "Pandemiyle satışlarımızda da ciddi anlamda hareketlilik oldu. Kurdaki dalgalanma bizi kısmen etkilese de yine de satışlarımız iyiydi diyebiliriz. Bu yıl ise beklentimiz daha yüksek." diye konuştu.