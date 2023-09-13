Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar konseri
Ebru Yaşar, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde verdiği konserle hayranlarına seslendi
Ebru Yaşar, geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile dinleyicilerini seslendi. Yşar'a; dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.
"YİNE HEYECANLIYIM"
Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konser öncesinde basın mensuplarının sorularına yanıt veren Ebru Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyircilerle buluşmak bana büyük mutluluk veriyor" dedi.
Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve batı sentezi yaptım. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" ifadelerini kullandı.
"BEŞ GÜN SERUM ALDIM"
Geçtiğimiz haftalarda tatile giden ve ardından rahatsızlanan Ebru Yaşar, "İlk günler çok güzeldi, tatilim gayet güzel gidiyordu ama çok hasta oldum. Havaların tutarsızlığı biraz kötü etkiledi. Beş gün serum aldım. Bir konserimi ertelemek zorunda kaldım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.