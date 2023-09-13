Kuruçeşme Açıkhava'da Ebru Yaşar konseri

Ebru Yaşar, geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile dinleyicilerini seslendi. Yşar'a; dansçılar eşlik ederken, ritim davul şovla seyirciler konser başlamadan coştu.

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"YİNE HEYECANLIYIM"

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konser öncesinde basın mensuplarının sorularına yanıt veren Ebru Yaşar, "Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her sahnemde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Seyircilerle buluşmak bana büyük mutluluk veriyor" dedi.

Sahne kıyafeti ve takıları ile dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Doğu ve batı sentezi yaptım. Kayınvalidem tarafı da takılarımı gönderdi" ifadelerini kullandı.