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Kurulan şirket sayısı 2019'da azaldı

Kurulan şirket sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,38 azalarak 84 bin 102 oldu. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 5,04 artarak 13 bin 197'ye çıktı

Kurulan ve kapanan şirket sayısı
AA

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,38 düşüşle 84 bin 102 olurken kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 13 bin 197'ye yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Aralık 2019 dönemine ve geçen yıla ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 23,49 artarak 7 bin 849 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 7,42 yükselişle 2 bin 201'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,38 azalarak 85 bin 279'dan 84 bin 102'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 12 bin 564'ten 13 bin 197'ye yükseldi.;

Türkiye'de geçen yıl 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran ve 31'i Suriye ortaklı kuruldu.

Buna göre Aralık 2019'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,53, kooperatif sayısında yüzde 0,98, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,97 artış görüldü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112,66, kooperatif sayısı yüzde 30,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,15 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 7 bin 849 şirket kuruldu, 2 bin 201 şirket kapandı.

Aralık 2019'da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,18 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,12 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,42, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,45 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 35,04 düşüş gösterdi.

Kurulan şirket sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,38, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,34 gerilerken, kooperatif sayısı ise yüzde 8,5 arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 5,04, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,36 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,1 düştü.

Geçen ay kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran ve 31'i Suriye ortaklı oldu.

Aralık 2019'da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 99'u anonim, 869'u limited şirketlerden oluştu.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 41.34'Ü İSTANBULDA

Aralık 2019'da kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin yüzde 83,92'sini limited şirketler, yüzde 14,79'unu anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34'ü İstanbul, yüzde 10,06'sı Ankara, yüzde 6,75'i de İzmir'de kuruldu. Tunceli'de aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yıl toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket, sermayenin yüzde 72,12'sini, 11 bin 447 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 27,88'ini oluşturdu. Aralık 2019'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 175,41 arttı.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si ticaret, 1185'i imalat ve 763'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin ise 1230'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat, 415'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 752'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371'i inşaat, 256'sı da imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'inin inşaat, 179'unun ise imalat sektöründe olduğu görüldü.

Aralık 2019'da 103 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatifler arasında 45 konut yapı, 16'şar işletme ve tarımsal kalkınma, 7 küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak öne çıktı.

Geçen yılın tamamında 468 konut yapı, 188 tarımsal kalkınma, 162 işletmenin aralarında olduğu toplam 1161 kooperatif kuruldu.

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