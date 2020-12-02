ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 36. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen ve oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin son bölümü sonrası yeni fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı Kulucahisar Kalesi’nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun’u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos’tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan’dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar’ı koyan Osman Bey’in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun’la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos’a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay’dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey’in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...