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Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 49. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 49. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 49. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Şaman Togay’ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt’te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

Malhun Hatun ve babası Umur Bey’in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik’in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy’a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy’da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey’e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay’ın peşine düşer.

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca’nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay’ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik’in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey’in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey’in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 50. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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