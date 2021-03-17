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Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 50. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Malhun Hatun'un Togay'ın eline düşmesi damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 50. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 50. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Şaman Togay’ın, Malhun Hatun’u yaralayarak Osman Bey’e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos’un intikamını almak için yemin eder. Flatyos’un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay’la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt’ü koyar!

Osman Bey, Dündar Bey’in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay’ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay’ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay’ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye’den yeni birliklerle dönen Nikola’nın asıl planı ne? Noyan’ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey’i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey’in posta oturmak için planı ne? Togay’ın eline düşen Malhun Hatun’un akıbeti ne olacak? Cerkutay’ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 51. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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