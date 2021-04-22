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Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 55. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Nikola'nın Simon'u öldürmesi damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 55. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 55. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey’in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Osman Bey’e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası’na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey’in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey’le karşı karşıya gelir.

Osman Bey, Nikola’ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası’na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey’in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey’e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey’i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası’na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay’ın akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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