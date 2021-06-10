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Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 62. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Malhun Hatun’un Osman Bey’e müjdesi damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kuruluş Osman 62. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 62. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 62’nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını keserek Bamsı Bey’in intikamını alır. Togay’ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı’nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası’nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey’i zor durumda bırakır.

İnegöl Kalesi’ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey’e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun’un verdiği müjde ise Osman Bey’i sevince boğar.

Malhun Hatun’un Osman Bey’e müjdesi ne? Osman Bey’in Togay’ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun’un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

KURULUŞ OSMAN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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