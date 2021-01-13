KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 42. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kuruluş Osman 42. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ATV ekranında yayınlanacak

KURULUŞ OSMAN 42. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir?
TELEVİZYONGörevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimler?
Müttefik oyuncuları kim? Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik filmi hakkında
TELEVİZYONMüttefik oyuncuları kim?
Lupin oyuncuları kimdir? Lupin konusu nedir? Netflix Arsene Lüpen dizisi hakkında
TELEVİZYONLupin oyuncuları kimdir?
TV Yayın akışı 13 Ocak 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 13 Ocak 2020
Survivor’da kim elendi? 12 Ocak Survivor 1. hafta SMS sıralaması! Acun Ilıcalı açıkladı
TELEVİZYONİşte Survivor’da elenen isim
Reyting sonuçları 12 Ocak 2021 Salı... Dizi reyting sonuçlarında kim birinci? Salı reytingleri
TELEVİZYON12 Ocak reyting sonuçları
Masumlar Apartmanı 17. bölüm: Masumlar Apartmanı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı fragman geldi mi?
Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'a ilk veda eden isim...
TELEVİZYONİşte Survivor'a ilk veda eden isim...
Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 32. son bölüm
TELEVİZYONHekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 28. yeni bölümde Irak sürprizi...
TELEVİZYONRamo 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!