Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 42. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kuruluş Osman 42. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ATV ekranında yayınlanacak

KURULUŞ OSMAN 42. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.