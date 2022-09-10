KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğu Metin Günay tarafından doldurulan Kuruluş Osman, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2019'dan beri yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi var.

Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1.Osman'ın hayatını anlatıyor. 1.Osman, Burak Özçivit tarafından canlandırılıyor.

Dizinin 4.sezonu hayranları tarafından beklenirken, yapım şirketi yeni sezonun tarihine dair bir açıklama yapmadı. Dizinin Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.