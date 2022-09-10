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Kuruluş Osman yeni sezon | Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi açıklandı mı?" diye araştırmalara başladı bile. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar...

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  • Kuruluş Osman yeni sezon | Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    Yayınlandığı günden beri geni kitlelerce sevilen tarih dizisi, Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Heyecanla yeni sezonu bekleyenler, "Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon tarih belli oldu mu?" diye araştırıyor. Kuruluş Osman'a dair detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
  • Kuruluş Osman yeni sezon | Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yönetmen koltuğu Metin Günay tarafından doldurulan Kuruluş Osman, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2019'dan beri yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi var. 

    Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1.Osman'ın hayatını anlatıyor. 1.Osman, Burak Özçivit tarafından canlandırılıyor. 

    Dizinin 4.sezonu hayranları tarafından beklenirken, yapım şirketi yeni sezonun tarihine dair bir açıklama yapmadı. Dizinin Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
  • Kuruluş Osman yeni sezon | Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Burak Özçivit - Osman Bey

    Özge Törer - Bala Hatun

    Serhat Kılış - Kosses

    Seda Yıldız - Şeyh Edebali

    Rüzgar Aksoy - Turgut

    Burak Çelik - Kongar

    Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun

    Çağrı Şensoy - Cerkutay

    Yiğit Uçan - Boran Alp

    Emin Gürsoy - Kumral Abdal

    Burak Alp Yenilmez - Kutan

    Gözel Rovshanova - Alaca Hatun

    Sibel Aytan - Zehra Hatun
  • Kuruluş Osman yeni sezon | Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Bir dönem dizisi olan Kuruluş Osman, Beykoz Riva'da çekiliyor. Dizide kullanılan atlar, Riva'da özel bir arazide eğitmenler tarafından özel olarak yetiştiriliyor.

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