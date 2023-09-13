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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?

        Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu?

        ATV'nin bu yıl 5. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu gün itibariyle gündem olmuş durumda. Deneyimli oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba günü izleyicilerle buluşan dizinin yeni sezon dair ilk bilgileri ve bu akşam olup olmadığına dair detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:37
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        Kuruluş Osman dizisinin final bölümü, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarının anlatıldığı ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan tarihi dizinin sezon finaline dair ayrıntıları derledik.

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        KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

        İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Sevilen yapım bu akşam ATV'nin yayın akışında görünmüyor.

        Sevilen dizi, 130. bölümde sezon finali yapmıştı.

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        13 EYLÜL 2023 ATV YAYIN AKIŞI

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Safir

        00:20 Aldatmak

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        KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

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        OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

        Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

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        DEVLETİN AYAK SESLERİ!

        Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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