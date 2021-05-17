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Kuruluşunun 1600. yılını kutlayan Venedik salgının açtığı yaraları sararak turizmle yeniden canlanmak istiyor

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, 1600. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini aşıyla azaltıp turizmle yeniden canlanmayı hedefliyor.

Kuruluşunun 1600. yılını kutlayan Venedik salgının açtığı yaraları sararak turizmle yeniden canlanmak istiyor
AA

Milattan sonra 421 yılında kurulan, tarihte çok uzun bir süre bağımsız kent devleti olarak varlığını sürdüren ve 1866’da İtalya’ya bağlanan Venedik, tarihi dokusu, ilginç coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle İtalya’nın en gözde turistik yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Venedik Belediyesi Turizm Dairesinin verilerine göre, 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 5 milyon 523 bin 283 turistin konaklamak üzere geldiği tarihi kenti, aynı senenin sonunda başlayan iki olay derinden etkiledi.

Kasım 2019'da aşırı yağışlı hava sebebiyle kentteki su seviyesinin 187 santimetreye kadar çıkarak 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyesine ulaşması, turizmde iptalleri beraberinde getirdi. Tarihi kentin su baskınına uğraması sebebiyle 2019'da yaklaşık 850 bin turistin konaklamak için geldiği ABD’den çok sayıda rezervasyon iptal edildi.

Venedik, 2020'nin başında su baskını ile zarar gören imajını uluslararası kamuoyu önünde düzeltmeye çalışırken ikinci ağır darbeyi ise Kovid-19 salgınından aldı.

Salgın nedeniyle uygulanan kapanma tedbirlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) dışından gelecek turistlere erişim kısıtlamaları, kente konaklamak üzere gelen turist sayısının 2020'de 1,34 milyona kadar gerilemesine yol açtı.

2021 yılının ilk aylarını da salgını nedeniyle kısmi kapanma tedbirleriyle geçiren Venedik, yaklaşan yaz sezonunda zararlarını olabildiğince telafi etmeye bakıyor.

Salgın tedbirlerinin 26 Nisan'da gevşetilmesiyle kentte restoranlardan mağazalara, kanallarda tur atan gondolculara kadar yeni sezonu karşılamaya hazırlanırken tek eksiğin Venedik'te alışılagelmiş olan turist yoğunluğunun yokluğu olduğu görülüyor.

- "Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz"

Venedik Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Venedik çok zor 1,5 yıl geçirdi. Turizm olmadan geçen bu süre özellikle şehir ekonomisini adeta test eden bir dönemdi ama neyse ki tünelin ucundaki ışığı artık görüyoruz." dedi.

Venedik'in 1600. kuruluş yıl dönümüyle ilgili yıl boyunca etkinlikler yapılacağını belirten Venturini, "Aşı kampanyamız çok iyi ilerliyor. Vaka sayısı da şu ana kadarki en düşük düzeyde. Salgınla alakalı bir problem kalmadı. Yavaş yavaş yeniden harekete geçiyoruz. Bu nedenle bugün tüm çabalar, tur operatörleri de dahil olmak kaydıyla aşılama kampanyasının üzerine. Diğer yandan yeniden başlamanın birer ayağı olarak, 22 Mayıs'ta Mimarlık Bienali, 29 Mayıs'ta Tekne Fuarı başlayacak ki bunlar yerinde yapılacak ilk iki büyük etkinlik İtalya'da. Venedik, bu konuda İtalya’da başı çekiyor." diye konuştu.

Salgının etkilediği turizmde kriz yılı olarak geçen bu dönemde sadece belediyenin turizmdeki zararının 150 milyon avro civarında olduğu bilgisini veren Venturini, "Açıkçası bu durumu düzeltmek, organize edebilmek ve idare edebilmek için bir dizi inisiyatifi devreye almak zorundaydık. Bugün şehrin yeniden başlamaya son derece hazır olduğunu ve her şeyin mükemmel şekilde işlediğini düşünüyorum. Kötü günlerin de geride kaldığını umuyorum. Güzel bir sezon olacağına inanıyoruz çünkü her halükarda Venedik'e geri dönme konusunda çok fazla talep var." ifadelerini kullandı.

Turizmde yeniden başlamaya dönük güçlü sinyaller olduğunu dile getiren Venturini, bunun biraz da hava yolu ulaşımının güvenli tam kapasiteyle başlamasına ve Avrupa dışından yabancı turistlerin gelebilmesine bağlı olduğunu aktardı.

Venturini, "Lido sahillerinden sergilere, Mimarlık Bienali ve Tekne Fuarı sayesinde mayıs ve haziran dönüm ayları olacak. Temmuzun uluslararası turizm açısından tam bir toparlanma ayı olabileceğine inanıyoruz. Tabii ki turizmde sayılar, her şeyin iyi gittiği 2019'daki gibi olmayacak. Burada nicelikten ziyade niteliği de artırmaya yönelik uğraşımız olması gerekir." dedi.

Çok sayıda Türk turistin de Venedik'i ziyaret ettiği anımsatılan Venturini, "Samimi bir mesaj olarak Türk dostlarımıza yeniden Venedik'te sarılmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için bekliyoruz. Venedik'e gelecek olanlara verebileceğim tavsiye, burada birkaç gün geçirmeleri. Venedik, gecesiyle gündüzüyle deneyimlenmeli ve bir süre geçirilmeli." değerlendirmesini yaptı.

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