Kurum'dan İmamoğlu'na yanıt

TVNET'te "Net Bakış Özel" programına konuk olan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, hem büyük bir acı yaşandığını hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

Kurum, depremde eş zamanlı olarak 11 ilde arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her gün bir ilde, ilçeleriyle birlikte geziler yaptık. Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları bölgedeki vatandaşlara ulaştırdık." diye konuştu.

"ELİMİZİ AFET BÖLGESİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"

Bölgede 3 ay içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

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"180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. Anahtarını teslim almış vatandaşların mutluluklarına şahit oluyoruz. Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyor. Biz onlara verdiğimiz sözü hep tuttuk. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."