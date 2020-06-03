AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 106 araçtan 47'sinin hizmete başlaması dolayısıyla belediye binası önünde tanıtım töreni düzenlendi.Törene video konferans yöntemiyle katılan Bakan Kurum, Malatya için çok mutlu bir gün olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönüller yapmaya geldiklerini belirten Kurum, "Gönül belediyeciliği nedir, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, bu anlayışla gece gündüz çalışmaya geldik." dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun şekilde valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar ve tüm çalışanların hep birlikte çalıştığını anlatan Kurum, şöyle devam etti:"24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli bir deprem yaşadık. Depremden sonra hemen hızlı bir şekilde hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek adına ilgili tüm bakanlarımız seferber olmak suretiyle hizmet götürmeye çalıştı ve aynı hizmeti de yapmaya devam ediyoruz. Malatya'da 4 bin 244 konut inşası gerçekleştiriyoruz ve bunun yarısından fazlasını ihale ettik. Pütürge, Battalgazi, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde 7 ayrı proje gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımızı süratli şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlara söz verdiğimiz gibi en geç bir yıl içerisinde de bu konutların teslimini yapacağız."Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleriyle birçok proje yürüttüklerini dile getiren Kurum, "Kentsel dönüşümden millet bahçesine... Malatya'ya 600 milyon liralık atık suyu, yağmur suyu ve arıtma tesislerini içeren, çevre yolunu içeren projelerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu manifesto çerçevesinde gönül belediyeciliği nasıl yapılır ve insanların kalbine, gönlüne nasıl girilir anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.Kurum, Malatya Millet Bahçesi'ni yerinde incelediklerini anımsatarak kasım ayında burayı hizmete açacaklarını söyledi.- "Gönül belediyeciliği lafla olmuyor"Bakanlık olarak Malatya'nın hizmetinde olduklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün yaklaşık 63 milyon 700 bin liralık bir araç alım ihalesini, İller Bankası ile Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü, bizim de destek olduğumuz 106 aracımızın 47'sini teslim aldık, geri kalan 59 aracımızı da süreç içerisinde teslimlerini etaplar halinde yapacağız. Araçlarımızın içerisinde greyder, ekskavatör, kazıyıcı, yükleyici, temizlik araçları var. Gönül belediyeciliği lafla olmuyor insanlara gidip yolunu yapacaksınız, insanların ihtiyacı olan suyu götüreceksiniz, asfaltını dökeceksiniz, temizliğini yapacaksınız ve onları düşündüğünü hissettireceksiniz. İşte biz bu amaçla daha çok hizmet verebilmek, vatandaşımızın gönlüne daha çok girebilmek ve şehirlerimizin, köylerimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman sağlam durmuş, vefa göstermiş Malatyalıya hizmet verebilmek amacıyla bu araçlarımızı kullanacağız. Bu anlamda hemşehrilerimize, kardeşlerimize hizmet vermekten onur, gurur duyuyoruz."- Diğer konuşmacılarMalatya Valisi Aydın Baruş da 2020 yılının Malatya için zorlukla başladığını, depremin ardından yaşanan salgınla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.Salgın nedeniyle hastanelerde yatan, evlerinde takip edilenlerin bulunduğunu anlatan Baruş, "Normalleşme sürecinde kurallara riayet edersek bu zorlu süreci de hep birlikte yaşar, günlük hayatımızı mutlu ve güzel bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bugün Malatya'da hizmet bayramı yaşadıklarını belirterek mevcut hizmet araçlarının çok eski olduğunu ve verim sağlamaktan daha çok masraf çıkardığını söyledi.Konuşmaların ardından kurdele kesildi.