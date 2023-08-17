Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor

4 Şurada Paylaş!









EVLATLARI GİBİ GÖRDÜĞÜ HER BİR AĞACA ÖZENLE BAKIYOR

Uslu, ilk ziyaretinde bölgede insanların gölgesinde oturabileceği bir ağaç bile göremeyince üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ağaçların bakımlarını yaptım. Şu anda insanlar geldiği zaman burada gölgesinde oturabilecekleri bir ağaç bulabilecekler. Bu ağaçlara şu anda el değmese dahi 100 yaşına kadar yaşarlar. Çünkü kapalı olan köklerini açtım. Ağacın kökü kapalı olduğu zaman güneş almaz, hava almaz, o ağaç gelişmez.