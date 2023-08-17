Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor

        Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor

        Konya'da 52 yaşındaki Kazım Uslu, kurumaya yüz tutmuş ağaçların bakımını iki yıldır gönüllü yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya'da bir sitede bahçıvanlık yapan ve iş dışında da bütün vaktini ağaçlara, çiçeklere, doğaya ayıran 52 yaşındaki Kazım Uslu, İstanbul'da peyzaj düzenleme işinde çalışırken 2 yıl önce oğlunun tayini çıkınca Konya'ya yerleşti.

        2

        Burada kendisine faydalı bir uğraş arayan Uslu, önce bir süre kentin doğal alanlarını gezdi. Selçuklu ilçesinde bulunan ağaçlık alana giden Uslu, 2 yılda buradaki 500 ağacın bakımını yaptı.

        3

        AĞAÇ BAKIMINI TERAPİ GİBİ GÖRÜYOR

        Uslu, doğada vakit geçirmeyi sevdiğini, ağaç bakımlarının kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

        Konya'ya taşınınca kendisini boşlukta hissettiğini anlatan Uslu, "Çünkü eskiden de sürekli ağaçlarla haşır neşirdim. Burada dağlara çıktım. Bu bölgede pek ağaç yoktu. Tek tük alıç ağaçları vardı, çalı haline gelmişlerdi. Bunların bakımını yaptım, toparladım. Şu anda meyve vermeye başladılar. Çalıları birer ağaca dönüştürüyorum. Çevre düzenlemesini de yapıyorum" ifadesini kullandı.

        4

        EVLATLARI GİBİ GÖRDÜĞÜ HER BİR AĞACA ÖZENLE BAKIYOR

        Uslu, ilk ziyaretinde bölgede insanların gölgesinde oturabileceği bir ağaç bile göremeyince üzüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu ağaçların bakımlarını yaptım. Şu anda insanlar geldiği zaman burada gölgesinde oturabilecekleri bir ağaç bulabilecekler. Bu ağaçlara şu anda el değmese dahi 100 yaşına kadar yaşarlar. Çünkü kapalı olan köklerini açtım. Ağacın kökü kapalı olduğu zaman güneş almaz, hava almaz, o ağaç gelişmez.

        5

        Bana 'Ormancı baba' diyorlar. Böyle adımız 'Ormancı baba'ya çıktı. Bölgede yaklaşık 500 ağacı canlandırdım, binlerce ağaca da dokundum. Ağaçları evlatlarım gibi görüyorum, her birine emek veriyorum. Son nefesimde elimde bir fidan varsa onu toprakla buluşturmadan ölmek istemiyorum. Konya'da hedefim yılda 2 bin ağaç."

        6

        Yaptığı ağaç bakım çalışmalarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığını vurgulayan Uslu, yurt içi ve dışından takipçilerinin görüntüleri ilgiyle takip ettiğini, gönüllülerin destekleriyle daha güzel çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

        #Kazım Uslu
        #Konya
        #kuru ağaçlar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memura yeni zam oranı ne olacak?
        Memura yeni zam oranı ne olacak?
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!