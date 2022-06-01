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Kurumsal hazine yönetimi alanındaki paydaşların bir araya gelip bilgi ve birikimlerini paylaşabileceği Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği (KHYD) kuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, dernek kurumsal hazine profesyonellerini temsil etmeyi, ekonominin yetkilileri ve kurumlar nezdinde aktif olarak her düzeyde diyaloğu teşvik etmeyi, üyelerinin mesleki gelişimlerine destek olmayı ve kurumsal hazine yönetimi üzerine en iyi uygulamaları paylaşarak üst düzey bir ağ oluşturmayı hedefliyor.

KASIM AYINDA ZİRVE DÜZENLEYECEK

Şirketlerin stratejik kararlarında etkisinin artması öngörülen kurumsal hazine yöneticilerinin bir araya gelerek bilgi, tecrübe ve görüş paylaşabileceği bir platformun eksikliğini gidermeyi amaçlayan KHYD’nin, Türkiye’deki geniş katılımla paydaşlarını bir araya getirmeyi planladığı KHYD 2022 Hazine Yönetimi Zirversi'nin, 'Yeni Dünyada Dijital Hazine ve Ekosistem Keşfi' konu başlığı ile 9 Kasım'da gerçekleşeceği de verilen bilgiler arasında.

Zirvede, KHYD'nin hazine ve finansın geleceğini keşfetmek, sektör uzmanlarından öğrenmek, en iyi uygulamaları duymak ve meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmak hedefiyle global ve yerel kuruluşlardan 500'den fazla üst düzey hazine ve finans yöneticisini bir araya getirmesi bekleniyor.

Derneğin, ülkeye ve meslektaşlarına çok faydalı olacağına inandığını belirten KHYD başkanı Barış Gökalp, tüm hazine ve finans profesyonellerini dernek çatısı altında mesleğin ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için birlikte çalışmaya davet etti.