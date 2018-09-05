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Kurumsal şirketleri 'girişimci' yapacak platform hayata geçti

Türkiye'de kurumsal şirketlere girişimciliği aşılamak hedefi ile Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu. Platformun öncelikli hedefleri arasında kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dahil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi bulunuyor. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu'nun danışma kurulunda ise İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko gibi isimler yer alıyor

05.09.2018 - 16:29 | Güncelleme:

 



Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu hayata geçirildi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, platformun hedefleri arasında kurumlararası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması bulunuyor.

Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor. Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenlenecek genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra Türkiye'deki tecrübelerin de paylaşılmasına yardımcı olmak hedefleniyor.

Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Platformun danışma kurulu, İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko'dan oluşuyor.

'HER GİRİŞİM BİZİM İÇİN İŞBİRLİĞİ FIRSATIDIR'

Girişimciliğin en önemli özelliğinin fırsatların her taraftan değerlendirilerek, kaliteli olanın daha öne çıkacağı şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu kaydeden İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Türkiye'nin sıcak, kısa vadeli gündemlerinin olduğu bir dönemde girişimcilik gibi orta ve uzun dönemde çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek, hatta kısa dönemin de sorunlarını çözebilecek bir yaklaşımın bu zamanlamayla olmasını biraz paradigma değiştirici de olduğu için son derece olumlu buluyorum. Kişisel olarak da kurumum adına da girişimciliğin ne kadar kıymetli, ufuk açıcı olduğunu yürekten hissediyorum" diye konuştu.

Bali, iş modellerinin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır, bir değerdir. Ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine iş birliği içinde bulunmak fayda getirecektir” dedi.

'GİRİŞİMCİ OLAMAYAN GERİDE KALIYOR'

İnovasyon ve girişimciliğin, hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı olduğunu ifade eden Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Danışma Kurulu Üyesi Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, "Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyorlar. Dönüşümünü gerçekleştirmeyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayan şirketler onlarca yıldır işlerinde lider olsalar da rakiplerinin hızı ve değer önermeleri karşısında kaybetmeye mahkûm" dedi.

Platformla ilgili olarak konuşan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy da, "Girişimciliği hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start-up’ların görevi olmamalı" şeklinde konuştu. Danışma kurulunun bir diğer üyesi Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak gördüklerini kaydetti. Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin de, platformu kurarken etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamayı hedeflediklerini söyledi.

 

 

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