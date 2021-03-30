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TÜSİAD olağan Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ''Kurumsal yapılarda öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz'' dedi.

Güven vurgusu yapan Özilhan şöyle konuştu: “Yüksek faiz oranları tasarruf açığının sonucudur. Tasarrufları artıramazsak, TL’ye güveni tesis edip uzun vadeli dış kaynak çekemezsek hiçbir faiz indirimi kalıcı olmaz. Nitekim hep böyle oluyor. Bunları yaşadık gördük. Faizler bir tansiyon hastasının tansiyon ilacına verdiği tepki gibi hızla iniyor ve ilaç kesilince de yeniden çıkıyor. Bu iniş çıkışlar bünyeni daha da zayıflatıyor. Yatırımcı güvenin tesis edilemeyince uzun dönemli yatırım kararları da alınamıyor. Yatırımcı güven ister. Sık sık değişmeyen kurallar ister. Uzun vadeli yatırımın sırrı istikrar ve güvendir. Tasarruf açığının bir cephesi de mali disiplindir. Türkiye kamu kaynaklarını çok iyi kullanmalı ve daha verimli alanlara harcamalı. Lüzumsuz harcamalar yerine her kuruşunu üretime, sanayiye, tarıma, eğitime, bilimsel ve insanı gelişmeye ayırmalı. Kamu kaynaklarını harcarken rekabetçi piyasa ilkelerine uygun olarak davranılmalı.”

Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşti.

YENİDEN YİK BAŞKANI SEÇİLDİ

Tuncay Özilhan yeniden TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı seçildi.