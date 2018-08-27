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Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Merdenyan, ilk iki örnek çalışmanın ardından Hristiyanlık, Musevilik ve Budizm'den de örnekler yaptıklarını, yaprakların evrensel olmasını istediklerini söyledi. Çalışmalarının dünyada "sevgi ve hoşgörü yaprakları" olarak tanındığını ifade eden Merdenyan, "Buradaki asıl mesele, bu kültürlerin, Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın güzel sözlerinin, bu tasarımlarla dünyayla paylaşılıyor olması. Çalışmalarımızın yüzde 80'i İslam ile ilgili. Misafirler, ayetlere, güzel sözlere ve mesajlara çok ilgi duyuyor. Bir Musevi misafir, İslami bir çalışmayı alabildiği gibi bir Hristiyan, bir Musevi sözünü alıp evine koyabiliyor. O mesajlarda güzel bir hoşgörü var." diye konuştu.