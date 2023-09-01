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        Haberler Gündem Çevre 35 yıldır çiftçilerin can suyu olan gölet kuruma noktasına geldi! - Güncel haberler

        Kuruma noktasına geldi! 35 yıldır çiftçilerin can suyuydu

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 35 yıl önce kurulan ve 3 köyün sulu tarım yaptığı gölet, kuruma noktasına geldi. Sulama Kooperatif Başkanı Erdoğan Uzun, "En son 2010 yılında bu kadar kuraklık yaşadık. Ancak gölet içerisindeki baca, ilk defa dışarıya çıktı. Üreticinin mahsulleri susuz kaldı. Susuzluk nedeniyle üründe ciddi verim kaybı yaşadık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:19
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        Kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de; baraj ve göletlerdeki sular her geçen azalıyor, bazıları da kuruma noktasına geliyor.

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        Süloğlu ilçesi Keramettin köyünde 35 yıl önce kurulan, 3 köyün 6 bin dekar alanda sulu tarım yapmasını sağlayan 218 bin metreküp kapasiteli gölet, kuruma noktasına geldi; ayçiçeği, yonca ve mısırda verim düştü.

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        Kuruyan göletteki kaplumbağaların çatlayan topraklar üzerinde kaldıkları da görüldü.

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        Keramettin Köyü Muhtarı ve Sulama Kooperatif Başkanı Erdoğan Uzun, "En son 2010 yılında bu kadar kuraklık yaşadık. Ancak gölet içerisindeki baca, ilk defa dışarıya çıktı. Yanına gidilebilecek kadar su seviyesi azalmamıştı. Böyle bir kuraklık olmamıştı" dedi

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        Üreticilerin bu kadar mağdur olmadığına dikkat çeken Erdoğan Uzun, "Bu gölet, kurulalı 35 yıl oldu. 35 yıldan beri bu kadar kuraklık görmedik. Üreticinin mahsulleri susuz kaldı. Susuzluk nedeniyle üründe ciddi verim kaybı yaşadık" diye konuştu.

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        Göletten mısır, ayçiçeği, yonca gibi ürünlerin sulamasının yapıldığını belirten Erdoğan Uzun, "Kuraklık nedeniyle sular çekildi ve sulama yapılamıyor. Mısırda sulama yapamadığımız için ürün kaybı yaşıyoruz. Geçen yıl mısırlarda 2 ton yakın verim alındı. Bu sene 1 ton ancak alırız, yüzde 50 verim kaybı var" şeklinde konuştu.

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        Üreticilerden Tuncay Özcan ise, "Çok kurak bir yıl geçirdik. Göletimiz bitti, yağışlar da olmadı. Zaten kış kurağı vardı. Barajlarda su olmadığı için sulama da yapamadık. Mahsullerimiz kurudu. Verim, geçen seneye göre yüzde 50 düşecek" ifadelerini kullandı.

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        #kuraklık
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