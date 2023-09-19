İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 25'in altını gördü. Yaz mevsimi boyunca kayda değer bir yağış almayan İstanbul barajlarında yaşanan düşüş tedirginlikle takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı kaç? İşte İSKİ 19 Eylül baraj doluluk oranı

Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 24.97 olarak açıklandı.

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Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 19 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 17,37 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.