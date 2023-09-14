Motosikletli kurye öldü, kamyon şoförü kaçtı!
Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında arama çalışması başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) idaresindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştıktan sonra bariyere savruldu.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeniçağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında arama çalışması başlatan polis, yol üzerinde bulunan KGYS kamerası kayıtlarını inceliyor.