Kuryeye çarpıp kaçtı!
Muğla'da bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu, otomobilin sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı
Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletli kurye yaralanırken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
Kaza, Milas ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.Ç. idaresindeki motosiklet, Belediye Caddesi istikametine dönüş yapan otomobille çarpıştı.
Fotoğraf: İHA
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, polis kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.