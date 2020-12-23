Kuş cenneti Acıgöl'de su seviyesi köylüleri endişelendirdi

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Flamingoların da aralarında olduğu 20 farklı familyadan 160'ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'ün büyük bölümünde kuraklık dikkati çekiyor.

Kıyı kesimlerde, suların çekilmesiyle daha önce su altında kalan yollar ortaya çıktı.

Bölgede yaşayanlar kuş türlerinin de azaldığını ifade ediyor.

Mevsimsel etkilerin yanı sıra sulamanın da su seviyesinin düşmesine neden olduğu söyleniyor.

Göl çevresindeki arazide çobanlık yapan Ahmet Tekin, göldeki suyun gözle görülür şekilde azaldığını ve kuşların artık eskisi kadar gelmediğini fark ettiklerini söyledi.

Göl yakınlarındaki Gemiş Mahallesi'nde oturan Halil Tok ise bu yıl göle kuş gözlemcilerinin ilgi göstermediğini belirterek, "Geçen yıllarda Acıgöl'de su çoktu. Birkaç senedir sular azalmaya başladı. Bölgedeki sulamaların da etkisi var. Göldeki su çekilince kuşlar da kayboldu." ifadelerini kullandı.