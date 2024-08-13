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        Kuşadası Belediyesi, bankı söken 4 kişi hakkında şikâyetçi oldu

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nda yere sabitlenmiş bir bankı söken 4 kişi hakkında polise şikâyette bulunuldu. Belediye yetkilileri, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:14
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        Kuşadası Belediyesi şikâyetçi oldu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki banklardan biri, dün gece saat 01.50 sıralarında 4 kişi tarafından bulunduğu yerden söküldü.

        Bankı ters yöne çeviren vandalların görüntüleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuşadası Belediyesi, olayın ardından harekete geçerek polise şikâyette bulundu.

        Kuşadası Belediyesi yetkilileri, bankın bulunduğu zemindeki kaldırım taşlarının da zarar gördüğü çirkin olayın sorumlularının belirlenmesi ve gerekli cezayı almaları için konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

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        #Kuşadası
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