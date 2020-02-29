Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTurizm

Kuşadası, kruvaziyer turizminde gelecek yıl rekor bekliyor

Global Liman Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Türkiye'ye kruvaziyer gemileriyle bu yıl 600-650 bin turistin, 2021 yılında ise sadece Kuşadası'na 800 bin turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Kuşadası, kruvaziyer turizminde gelecek yıl rekor bekliyor
AA

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi tarafından "İzmir'de Deniz Turizmi" sempozyumu düzenlendi.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, üst düzey müşteri portföyüne sahip kruvaziyer turizminde, turist sayısı az olsa da ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti.

Dünya çapındaki 423 kruvaziyerin 235'inin Amerika kıtasında yer aldığını ve bunların yaklaşık 16 milyon 300 bin yolcu potansiyeli bulunduğunu dile getiren Güngör, Avrupa'daki 143 geminin de 9 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Güngör, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2016'yı 628 bin, 2017'yi 300 bin, 2018'i 200 bin, 2019'u 300 bin yolcuyla geride bıraktık. 2020 yılına baktığımızda 600-650 bin bandına tekrar çıkmasını bekliyorum. 2021'de sadece Kuşadası Limanı'na yaklaşık 800 bin yolcu gelecek. 2021'de Kuşadası Limanı tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşacak."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TÜRSAB'dan çifte dava - Haberler
TURİZMTÜRSAB'dan çifte dava
Umre son dakika haberi... Umre ziyaretleri ertelendi mi? - haberler
TURİZMKriz masası kuruldu! Paralar iade edilecek
Son dakika haberler: Koronavirüs'e karşı Türkiye önerisi! İşte o öneri
TURİZMKoronavirüs'e karşı Türkiye önerisi
Antalya'nın 2020 turizm hedefi 18 milyon turist - HABERLER
TURİZMAntalya'nın hedefi 18 milyon turist
İstanbul'a ocak ayında 1 milyon 17 bin turist geldi
TURİZMİstanbul'a gelen turist sayısı arttı
Hilton'dan Türkiye'de 3 anlaşma
TURİZMHilton'dan Türkiye'de 3 anlaşma
Turizme korona etkisi
TURİZMKoronavirüsün turizme etkisi ne olur?
Otel dolulukları yüzde 6.4 arttı
TURİZMOcak'ta otellerin yüzde 62'si doldu
Tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı
TURİZMYabancı ziyaretçi sayısında ocak rekoru
Türkiye'ye gelen her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor
TURİZM3 Hollandalı turistten biri Antalya'ya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X