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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede - İş-Yaşam Haberleri

        Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749, yolcu sayısının ise yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişi olduğunu duyurdu. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı'nın 330 gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Kuşadası, 534 bin 982 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:56
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        Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Ağustos dönemi kruvaziyer gemi istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunu ifade ederek, “Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip.” dedi.

        "LİMANLARIMIZA GELEN KRUVAZİYER YOLCU SAYISI YÜZDE 31,9, ARTIŞLA 1 MİLYON 196 BİN 229 KİŞİ OLDU"

        Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ağustos ayında Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artışla 176’ya ulaştığını bildirerek, “Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı ise 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 42,6 artışla 306 bin 100 kişi oldu. Yılın ilk 8 ayında ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişi oldu.” dedi.

        "KUŞADASI LİMANI EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİNİN UĞRAK YAPTIĞI LİMAN OLDU"

        En fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 limanı da duyuran Bakan Uraloğlu, “2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı 330 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı’nı sırasıyla, 123 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 62 adet gemi ile Bodrum takip etti.” dedi. Uraloğlu, ayrıca Ağustos ayı verilerine göre 73 gemi ile Kuşadası’nın zirvedeki yerini pekiştirdiğini ifade ederek, “Ağustos ayında ikinci sırayı ise 30 gemi ile İstanbul limanları aldı. Bu limanlarımızı 20 gemi ile Çeşme takip etti.” diye konuştu.

        KRUVAZİYER YOLCUDA ZİRVE KUŞADASI LİMANI'NDA

        Bakan Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayılarına ilişkin de bilgi vererek, “2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı 534 bin 982 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı’nı sırasıyla, 268 bin 227 yolcu ile İstanbul limanları ve 97 bin 968 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı takip etti.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ağustos ayında da 8 aylık sıralamanın değişmediğini vurgulayarak, Kuşadası Limanı’nın 133 bin 565, İstanbul limanlarının 74 bin 616 ve İzmir Alsancak Limanı’nın 21 bin 828 yolcuyu ağırladığını belirtti.

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