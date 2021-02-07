Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

İHA

Olay, Davutlar Mahallesi Soğucak kavşağında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Polis Merkez Karakoluna bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayan sürücü son sürat kaçmaya başladı. Caferli Mahallesi'ne dönüş yapan motosiklet sürücüsü trafiği defalarca tehlikeye düşürdü. Şüpheliyi yakalamakta kararlı olan bekçiler plakasız motosikletin peşini bir an olsun bırakmadı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca tarlada son buldu.

Motosikletiyle kaza yapan sürücü bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgulamasında ise şüphelinin M.Ö. olduğu ve bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Motosikletin yapılan şase sorgulamasında ise 09 BDR 98 plakalı olduğu ve bir gün önce Kuşadası'ndan çalındığı tespit edildi. Şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alındı.