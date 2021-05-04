Kuşadası'nda kazı çalışmalarının sürdüğü anıtsal kilisenin üzerine koruma çatısı yapılacak

AA

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in ören yerine yaptığı ziyarete eşlik eden Tuncer, basın mensuplarına, bölgenin önemli antik yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi.

Ören yerinde kilise ve namazgahın bir arada görülebildiğini belirten Tuncer, şöyle konuştu:

"Buranın yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi var. Kazı çalışmaları devam ederken, dış etkenlerden korunması ve üstünün kapalı olması için de çalışma başlatıldı. Önemli bir aşamadayız. 4 ay içinde tamamlanmış olacak. Türkiye'de daha önce Göbeklitepe'de uygulandığı şekilde bu yapının üzerini komple kapatıyoruz. Dünyada çok az bir örneğini görebildiğimiz uygulamalar bunlar. Sadece yapıyı koruma anlamında değil, turistik bir gezide gölge alanı oluşturulması için."

Tuncer, 2 bin 150 metrekareyi kapsayacak çatı projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansınca gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milletvekili Erim ise burada yürütülen projelerin antik kentlere verilen önemi gösterdiğini kaydetti.