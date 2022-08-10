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Kuşadası'nda otomobilin üstüne çıkan şahıs yürekleri ağza getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin üstüne çıkarak seyahat eden şahsı görenler hemen cep telefonlarına yapışarak kayıt yaptı. Olay sosyal medyada karşılığını bulmakta gecikmedi. Emniyet birimlerinin kısa sürede tespit ettiği şahsa hem adli işlem başlatıldı hem de para cezası uygulandı

Kuşadası'nda otomobilin üstüne çıkan şahıs yürekleri ağza getirdi
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk
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DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin tavanında oturarak seyahat eden kişi hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Polisin kısa sürede tespit ettiği S.K. ve otomobilin sürücüsü A.G.'ye toplam 392 TL ceza kesildi.

Manisa´dan Kuşadası´na tatile gelen arkadaşlar S.K. ile A.G.'nin tehlikeli yolculuğu hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Kuşadası Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halindeki 45 BB 266 plakalı otomobilin tavanına oturan, bir elinde bira şişesi ve sigarası olan yarı çıplak kişiyi görenler o anları önce kayda aldı, ardından polise bildirdi. Daha sonra ise kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile otomobilin yerini tespit eden Kuşadası polisi, kısa sürede 2 kişiye ulaştı. Otomobilin sürücüsü A.G. ile aracın tavanında oturan S.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu işledikleri için hem adli işlem başlatıldı hem de 392 TL idari para cezası yazıldı.

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