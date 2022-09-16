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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda turist kadın boğuldu
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Kuşadası'nda turist kadın denizde boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize girdikten sonra bir süre sonra hareketsiz kalan turist kadını vatandaşlar kıyıya çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Fransız uyruklu kadının hayatını kaybettiği belirlendi boğularak can verdi

Kuşadası'nda turist kadın boğuldu
Kuşadası'nda turist kadın boğuldu
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İHA

Aydın Kuşadası'nda denize giren turist, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Yılancıburnu sahil kısmında meydana geldi. Dufour Catherine (80) isimli Fransız uyruklu kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizin üstünde hareketsiz yattığını görülen kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turist kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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