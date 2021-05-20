Yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneye eşlik eden yunuslar, görsel şölen oluşturdu

Yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu
AA

Kuşadası açıklarında kendisine ait yelkenliyle denizde vakit geçiren Yusuf Çetinkaya, teknenin önünde su yüzeyine çıkan yunusları fark etti.

Çetinkaya, çok sayıda yunusun tekneye eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

AA muhabirine açıklama yapan Çetinkaya, nadir de olsa seyir sırasında yunusları gördüklerini söyledi.

Denizcilerin yunusu su yüzeyinde gördüğünde o günü "uğurlu" kabul ettiğini anlatan Çetinkaya, "Kuşadası açıklarında karşılaştığımız kalabalık yunus ailesi yaklaşık yarım saat bizlere eşlik etti ve suda oyunlar oynadı. Bugüne değin gördüğüm her anda pozitif enerji ve mutluluk veren yunuslar, bu kez bizlere uzun süre eşlik etti, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler Ağrı'ya güzellik katıyor
YAŞAMVolkanik platolar üzerinde oluşmuştu... İlgi görüyor
Eski yük gemisinden yüzen eve çevrildi, son hali büyüledi
YAŞAMHurdaya çıkmıştı, 20 ayda yüzen ev oldu!
Koruma altındaki kızıl laleyi koparana 80 bin 465 lira ceza
YAŞAMBunu yapan yandı... 80 bin lira cezası var
Pandemide sıkılınca yapmaya başladı! 7 aydır kazıyor - Haberler
YAŞAMPandemide sıkılınca yapmaya başladı! 7 aydır kazıyor
Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği
YAŞAMPülümür Vadisi'nde bahar güzelliği
Yer: Antalya... Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu - Haberler
YAŞAMTarihi caminin tuvalet kazısında bulundu
Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor
YAŞAMOmurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat ...
Şans Topu sonuçları 19 Mayıs 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM19 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 20 Mayıs 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!