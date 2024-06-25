Kuşadası’nda yelken kanat düştü; 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yelken kanat sporcusu kalkış sırasında ters rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek yere düştü. Kasığından yaralanan sporcu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulans helikopter desteğiyle hastaneye sevki sağladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesinde meydana geldi. Yakup Yalçın, yelken kanat ile atlayış yapmaya hazırlanırken, iddiaya göre ters rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybedip, düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Yalçın’ı düştüğü yerden kurtarıp, sedye ile ambulans helikoptere taşıdı. Kasığından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Yalçın, ambulans helikopter ile Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.