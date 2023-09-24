Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tüyler ürperten kaza! Kuşadası’ndaki kazada vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı, araç uçurumda asılı kaldı

        Kuşadası’ndaki kazada vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı, araç uçurumda asılı kaldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kaza tüyler ürpertti. Kazada kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kaldı. Araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

        AMBULANSA ALINDI

        Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

        REKLAM

        ARAÇ ASILI KALDI

        Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracın uçurumda asılı kalması dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik