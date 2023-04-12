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DHA

Antalya'da 2 genç, elektrik teline konan kuşları bir sopayla uzaklaştırmaya çalışınca akıma kapıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen gençlerin yere düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direğinin tellerine konan kuşları kovalamak için uzun bir sopa alan gençlerden biri, tele vurmaya ve hayvanları kaçırmaya çalıştığı sırada yanındaki arkadaşı da sopayı tuttu. Sopanın teması ve yüksek akım sonrası 2 genç elektrik akımına kapıldı.

Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 genç, yere düştü. İki gencin elektrik akımına kapılma ve yere düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı 2 gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.