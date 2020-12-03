'Kuşların Felsefesi'nden hayat dersleri

Ömrünü kuşları izleyerek geçirmiş Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ve filozof Élise Rousseau, kuşların yaşamlarından ilham almış yirmi iki küçük hayat dersi ile bizi –evrimin tepesinde olduğunu düşünerek kendini “dünyanın efendisi” ilan eden bizi!– önce kendimiz üzerine düşünmeye, sonra da kanatlarımızı açmaya davet ediyor.

Philippe J. Dubois ve Élise Rousseau

15 dile çevrilen Kuşların Felsefesi’ni okurken kızılgerdanın neden kartaldan daha cesur olduğunu, kuzey denizkırlangıcının bize “yola çıkmak” hakkında neler öğretebileceğini ve –yeşilbaş ve penguenin göstereceği üzere– sevmenin en iyi yolunun akıldan mı yoksa kalpten mi geçtiğini keşfedeceksiniz. Doğanın ritmini duymamızı sağlayan, hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair taptaze bir bakış açısı kazandıran bir kitap bu.

Dubois ve Rousseau’nun birlikte kaleme aldığı, geçtiğimiz yıl öncelikle Fransa’da büyük ses getiren, Kuşların Felsefesi (Petite Philosophie des Oiseaux) Domingo Yayınevi tarafından Murat Erşen’in çevirisiyle okurlarla buluşturuluyor.