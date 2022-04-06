Kusmak orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Kusma eylemi farklı nedenlerden meydana gelebilir. Kimi zaman kişiler isteyerek kusarken kimi zaman da istemeden kusmaktadır. İşte bu noktada ramazan ayı içinde oruçlarını tutan Müslümanlar istemeden meydana gelen kusma durumunda oruçlarının akıbetini merak eder. İşte, oruçluyken kusmak orucu götürür mü? sorusunun cevabı.

Kusmak Orucu Bozar Mı?

Oruçluyken, orucu bozan ya da zarar veren bazı durumlar bulunur. Bu yüzden kişiler orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapmaktadır. Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri ise kusma ile ilgilidir. Kimi kesimler ağız dolusu kusma ile az kusma arasında fark olduğunu ifade eder. Ancak bilinmelidir ki istem dışı meydana gelen kusmalar orucu bozmaya yol açmaz. Ancak kişi kendi isteği ile kusarsa o zaman orucu bozulur.

Oruçluyken Kusunca Ne Yapmalı?

Oruçluyken kustuktan sonra kişiler ne yapması gerektiğini de merak eder. Eğer kişi kendi isteği ile kustuysa o andan itibaren orucu bozulur ve kefaret orucuna düşer. Eğer kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Ancak kustuktan sonra dayanamayıp su içer ise burada orucu bozulur. Fakat bu durum kefaret değil kaza olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde de İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226 ‘de bu durumda kişinin günü gününe kaza orucunu tutması gerektiğini belirtilmiştir.

İstemeden Kusunca Oruç Bozulur Mu?

Eğer kişi oruçlu olduğu süre içerisinde istemeden kusuyorsa bu durum, Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25 ‘de şöyle açıklanmıştır: Oruçlu olan kişi, istemeden, kendi hakimiyeti dışınca kusarsa burada oruç bozulmaz ve kaza yapması gerekmez. Eğer kişi kendi rızası ile kustuysa o zaman kaa orucunu yerine getirmelidir.

Ne Kadar Kusmak Orucu Bozar?

Oruçluyken kusma orucu bozar mı sorusunun yanı sıra kusmanın miktarı da merak edilir. Kişiler az kusma ile ağız dolusu kusma arasında fark olduğunu düşünür. Ancak oruç sırasında kusmanın ne kadar gerçekleştiği önemli değildir. Önemli olan kişinin kendi isteği ile kusup kusmadığıdır.