Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe'de uyuşturucu torbacılarına yönelik çalışma başlattı.

NARKOTİK BİRLİĞİ İLK OPERASYONUNU KUŞTEPE'YE YAPTI







İstanbul Emniyeti, uyuşturucuyla hızlı ve etkin mücadele için 'Narkotik Birliği' ismi verilen özel bir ekip oluşturdu. İçerisinde özel harekat polisi, narkotik ve asayiş şubesinden polislerin bulunduğu birlik ilk operasyonunu Kuştepe'ye yaptı...

TÜM GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI







Özel harekat şubesi ekipleri ve polis helikopterinin de katıldığı operasyonda Kuştepe'deki tüm giriş ve çıkışlar tutuldu...

DEVRAN ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ







Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 'Devran' isimli çetenin üyelerinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi... Yapılan operasyonda, 7 çete üyesi 2.5 kilo satışa hazır halde uyuşturucuyla gözaltına alındı...



