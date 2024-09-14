Kendisinden önceki belediye başkanlarına bu anlamda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kahveci, "Sosyal belediyeliği Kütahya'da yaşatacağız. Ekibimizle birlikte Kütahya'mıza hizmet etmek için buradayız. Biz tokken hiç kimsenin aç yatmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben Kütahya'nın 56'ıncı belediye başkanıyım. 31 Martta seçilen AK Partili, MHP'li ve CHP'li belediye meclis üyelerimizle kafa kafaya verip Kütahya'mızın için çalışıyoruz" dedi.