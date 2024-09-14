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        Haberler Gündem Güncel Kütahya Belediyesi'nden sünnet şöleni | Son dakika haberleri

        Kütahya Belediyesi 40 çocuğu sünnet ettirdi

        Kütahya'da düzenlenen toplu sünnet şöleninde 40 çocuk sünnet edildi. Çocuklar için belediye bahçesinde etkinlik düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:25
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        Kütahya'da düzenlenen toplu sünnet şöleninde 40 çocuk sünnet edildi. Kütahya Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar için belediye bahçesinde etkinlik düzenlendi.

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        Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, göreve seçilmeden önce vaat ettikleri sosyal belediyecilik kapsamında çalıştıklarını belirtti.

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        Kendisinden önceki belediye başkanlarına bu anlamda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kahveci, "Sosyal belediyeliği Kütahya'da yaşatacağız. Ekibimizle birlikte Kütahya'mıza hizmet etmek için buradayız. Biz tokken hiç kimsenin aç yatmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben Kütahya'nın 56'ıncı belediye başkanıyım. 31 Martta seçilen AK Partili, MHP'li ve CHP'li belediye meclis üyelerimizle kafa kafaya verip Kütahya'mızın için çalışıyoruz" dedi.

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        Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini de ileten Kahveci, diğer protokol üyeleri ile birlikte onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

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        Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi, halk oyunları gösterisi ve ikramlarla son buldu.

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        #yerel haberler
        #Kütahya Belediyesi
        #sünnet şöleni
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