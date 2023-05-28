Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Kütahya Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Kütahya başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kütahya seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Kütahya Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Kütahya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.21 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.9 oldu. Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 266.101 oyla yüzde 70.63 - Kemal Kılıçdaroğlu: 110.636 oyla yüzde 29.37 aldı. Kütahya 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 266.101 oyla yüzde 70.63

Kemal Kılıçdaroğlu: 110.636 oyla yüzde 29.37

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 256.211 oyla yüzde 66.31 - Kemal Kılıçdaroğlu: 101.909 oyla yüzde 26.38 oy oranı elde etmişti.

