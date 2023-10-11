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        Haberler Gündem Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kütahya'da, 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:50
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        Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolu polis noktasında iki şüphelinin bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Kontrol noktasından kaçan araçtakiler, yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucunda Zafertepe Mahallesi yakınlarında durduruldu.

        Ellerinde valizle yaya olarak kaçmaya devam eden Hüseyin C. ve Ali U, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

        Yanlarındaki ve araçtaki diğer valizde 17 kilo 122 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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