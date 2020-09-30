Kütahya'da acı olay: Çocuğu doğduğu gün kazada öldü

DHA

Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´nde doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra ayrıldı. Emet ilçesine dönmek için 43 AAB 442 plakalı otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen´in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen´in cenazesi, eşinin doğum yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Gürgen´in kazada hayatını kaybetmesi Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.