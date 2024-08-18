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        Haberler Gündem Kütahya'da, ağaca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Kütahya'da, ağaca çarpan otomobil takla attı

        Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Kazada, sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 05:05 Güncelleme: 18.08.2024 - 05:05
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        Ağaca çarpan otomobil takla attı
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        Kaza, gece saatlerinde Merkez ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

        Efe Duman'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Duman, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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