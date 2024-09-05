Kütahya'da anız yangını ormana sıçradı: Alevlere müdahale ediliyor
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 05.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:00
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
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Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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