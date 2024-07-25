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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir baba ile engelli kızı ölü olarak bulundu. Ölen babanın kızını boğduktan sonra yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:26
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        Baba ile engelli kızının şüpheli ölümü
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve bahçe işleri için engelli kızı Simge Uluyol (24) ile giden Muammer Uluyol (61), bir süre sonra telaşlı şekilde eşi Hamide Uluyol'u telefonla arayarak acil gelmesini istedi.

        Eve giden Hamide Uluyol, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer'i de odunlukta iple asılı halde buldu.

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        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk bulgularına göre Simge'nin babası tarafından boğularak öldürüldüğü, baba Muammer'in de kendini asarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

        Baba ve kızın cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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