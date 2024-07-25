Kütahya'da bir baba ile engelli kızı ölü bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki yazlık eve bahçe işleri için engelli kızı Simge Uluyol (24) ile giden Muammer Uluyol (61), bir süre sonra telaşlı şekilde eşi Hamide Uluyol'u telefonla arayarak acil gelmesini istedi.

Eve giden Hamide Uluyol, kızı Simge'yi evin bahçesinde hareketsiz yatarken, eşi Muammer'i de odunlukta iple asılı halde buldu.

REKLAM Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.