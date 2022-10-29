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Kütahya'da bir fırında bulunan askılı ekmek kumbarası çalındı

Kütahya'da bir ekmek fırınında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya konulan askılı ekmek kumbarasının yerinde olmadığı işletme sahipleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine fırına gelen emniyet birimleri güvenlik kamerasını izleyerek iki şüpheliyi tespit etti

Kütahya'da bir fırında bulunan askılı ekmek kumbarası çalındı
'Askıda ekmek' kumbarasını çalan şüpheliler kamerada
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DHA

Kütahya'da, ihtiyaç sahiplerine ekmek sağlamak amacıyla yerleştirilen 'askıda ekmek' kumbarası, 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde bir fırına gelen 2 kişi, ihtiyaç sahiplerine ekmek sağlamak için bağış toplanan 'askıda ekmek' kumbarasını çalarak olay yerinden kaçtı. Fırın sahibi bir süre sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kameralarını kontrol ederek 2 şüphelinin kumbarayı çalarak kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin kumbarayı çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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