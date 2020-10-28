Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla Vali Ali Çelik başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağından hareketle, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için merkez İnköy Mahallesi'nde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Bu gece saat 00.00'da başlayacak 14 günlük karantina süresince mahalle halkının ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.