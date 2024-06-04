Kütahya'da doğayı 'kırmızıya boyayan' gelincikler drone ile görüntülendi
Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı
Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle kent merkezini çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kenarlarını kırmızıya boyayan gelincikler dikkati çekiyor.
Gün gülü olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.
Adeta kırmızı bir halı görünümüne bürünen tarla, drone ile görüntülendi. Araçlarıyla geçerken tarlayı görenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.