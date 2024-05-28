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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken öldü

        Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken öldü

        Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken kazara testereyle bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen kişinin cansız bedeni, yakınları tarafından bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:35
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        Çatıyı tamir ederken öldü
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        Yıldırım Beyazıt Beyazıt Mahallesi Algömlek Sokak'taki binada yalnız yaşayan Almanya'dan emekli Mehmet Karaca'dan (74) 3 gündür haber alamayan yakınları eve gitti.

        TAVAN ARASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Binanın üçüncü katındaki tavan arasında Karaca'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        TESTERE İLE BACAĞINI YANLIŞLIKLA KESMİŞ

        Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamir ederken taşlama makinesine takılı testere ile bacağını kesmesi sonucu yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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