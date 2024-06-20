Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'da aynı istikamette giden iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Aziz Erçoban (25) idaresindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Ulusoy Kavşağı'nda aynı yönde giden Yakup Yıldız'ın (50) kullandığı otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan kayınvalidesi Cemile Yalçıner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
4 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Yalçıner'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.